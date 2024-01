Lágrimas e um beijo apaixonado marcam tomada de posse de Frederico X

Frederico X não escondeu a emoção ao assumir, este domingo, o trono dinamarquês e, durante o seu primeiro discurso enquanto rei, levou várias vezes o lenço aos olhos, para limpar as lágrimas. “Espero, no futuro, tornar-me um rei capaz de promover a união. É um objetivo que persegui toda a vida e um desígnio que assumo com orgulho, respeito e alegria”, afirmou, a partir da varanda do Palácio de Christiansborg, em Copenhaga.Saiba mais no