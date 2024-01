Corpo de Maria de Fátima ficou 13 dias na morgue porque PSP não quis alarmar a família

Polícia tinha documentos da mulher, mas enviou-os para o MP porque corpo estava irreconhecível.

O corpo de Maria de Fátima Araújo, desaparecida no final de novembro, em Lisboa, esteve 13 dias na morgue em Cascais, quando a família ainda fazia buscas. Foi com surpresa que terça-feira receberam uma chamada do Gabinete de Medicina Legal para ir reconhecer o corpo, que tinha sido descoberto no dia 28 de dezembro numa horta, em Carnaxide. O cadáver foi encontrado numa zona erma, de difícil acesso, em “elevado estado de decomposição e coberto de lama”, conta ao CM uma familiar de Fátima.





CM que o cadáver tinha documentos, mas por estar irreconhecível e “não ser certo que os documentos lhe pertencessem”, não quis “provocar ansiedade e alarme” à família. Decidiu entregar o caso ao Ministério Público (MP) de Oeiras e aguardar as diligências do tribunal. Passaram 13 dias. Um sobrinho conta que a PJ considera não existirem indícios de crime, mas a família não acredita que Maria de Fátima tenha morrido de causas naturais e pede para que seja feita uma segunda autópsia. “Precisamos de descansar, precisamos de fazer o luto da minha irmã. Não era ali que ela ia escolher morrer”, diz o irmão. No local onde foi encontrado o corpo, os familiares recolheram pertences da mulher que consideram terem sido desprezados pelas autoridades.



A mulher, de 62 anos, foi vista pela última vez a 23 de novembro na zona do Saldanha. Vivia com o marido, que tem problemas mentais e de quem cuidava há vários anos.