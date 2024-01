Fadista Cristina Branco pondera recorrer da sentença

Não concorda com condenação no acidente que vitimou Sara Carreira.

Três anos depois do acidente que pôs fim à vida de Sara Carreira, Cristina Branco decidiu quebrar o silêncio, ao ser condenada a um ano e quatro meses de pena suspensa. "Lamento profundamente a vida que se perdeu e o sofrimento que essa morte causou. Esse facto causou-me sofrimento e perturbação, como nunca tinha sentido", escreveu num comunicado partilhado no Instagram.

Sobre a sentença, a fadista, de 51 anos, que estava acusada de homicídio por negligência, diz que vai recorrer. "Naquele princípio da noite de 5 de dezembro de 2020, circulava respeitando os limites de velocidade e na faixa mais à direita possível. Conduzia no rigoroso cumprimento do que me era exigível. Respeito a decisão judicial proferida, mas, apesar da sensibilidade e justeza demonstrada pelo tribunal, ao distinguir o meu caso dos restantes arguidos, na medida da pena e nas considerações tecidas, não posso concordar com a condenação e pondero interpor recurso da mesma", afirmou.