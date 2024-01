Dupla armada sequestra três funcionários do Burger King em assalto

Gerente da loja teve de receber assistência dos bombeiros. Encapuzados estavam armados.

Dois homens encapuzados e armados com pistolas assaltaram um restaurante Burger King em Queluz, Sintra, na madrugada desta segunda-feira.O gerente do espaço e dois funcionários foram ameaçados com as armas e sequestrados pela dupla, que tentou forçar as vítimas a abrir o cofre, mas sem sucesso.O gerente teve mesmo de receber assistência dos bombeiros e foi levado ao hospital devido às agressões de que foi vítima. A dupla de assaltantes acabou por fugir com o fundo de caixa.A PSP foi acionada e enviou meios para o local, mas a investigação transitou para a alçada da Polícia Judiciária.