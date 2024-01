"O meu nome é Yossi Sharabi, tenho 53 anos" e "devemos parar a guerra agora", são as frases que diz Yossi Sharab.



Não se sabe quando as imagens foram gravadas.



Em dezembro, a mulher de Sharabi, que conseguiu escapar aos membros do Hamas, esteve em Portugal para pedir ajuda para a libertação do marido.



Ao que o CM apurou, Sharabi é filho de pai marroquino, de apelido Turgerman. Membros desta família vieram para Portugal, provenientes de Marrocos e Gibraltar, nos séculos XIX e XX.