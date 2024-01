Piloto da Força Aérea faz história: primeira a participar e a vencer no concurso de Miss América

Madison Marsh tem 22 anos e concilia a carreira com os concursos de beleza.

Trabalha como piloto da Força Aérea e foi coroada Miss América este domingo. Chama-se Madison Marsh, tem 22 anos, e é a primeira militar a competir, e a vencer, o concurso de beleza nos EUA, conta a revista People."É fantástico poder juntar estes dois lados da minha vida e, espero, fazer a diferença para que percebam que não precisamos de criar limites na nossa vida", disse a jovem, citada pelo jornal The New York Post.Madison licenciou-se na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos e começou a trabalhar no ano passado. Apesar da carreira, decidiu concorrer a concursos de beleza e em maio de 2023 venceu o Miss Colorado.Mais tarde juntou-se à competição para o Miss América, tendo este fim de semana decorrido a final. Durante o concurso, a jovem discursou sobre as drogas na América e recordou a batalha da mãe contra um cancro no pâncreas.Quando foi questionada sobre os seus objetivos como Miss América, Madison disse que gostaria de mostrar "como liderar com paixão"."É possível alcançar qualquer coisa. O céu não é o limite e a única pessoa que te impede és tu", afirmou Madison Marsh numa entrevista partilhada no Instagram do Miss América.