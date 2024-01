Secretário de Defesa dos EUA recebe alta duas semanas após internamento por complicações de uma cirurgia

Lloyd Austin foi diagnosticado com cancro na próstata.

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, recebeu alta hospitalar, esta segunda-feira, depois de passar duas semanas internado por complicações de uma cirurgia realizada devido a um cancro na próstata, avança a AP News.Lloyd Austin foi hospitalizado dia 1 de janeiro no centro médico militar de Walter Reed com uma infeção urinária.O internamento do chefe do Pentágono foi alvo de críticas por não ter sido comunicado à casa Branca e aos altos funcionários da Defesa.O Departamento de Defesa dos EUA iniciou uma investigação independente sobre as hospitalizações mantidas em segredo.