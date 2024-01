Menino de cinco anos morre após remover dentes de leite no dentista

Criança entrou em falência cardíaca depois de levar anestesia geral.

Veles, um menino de cinco anos, morreu depois de ter removido dois dentes de leite no dentista em Lviv, na Ucrânia.Segundo o The Mirror, a criança foi levada à clínica dentária Ori-Dent para extração de dois dentes de leite a 17 de dezembro do ano passado. Face ao nervosismo do rapaz, foi-lhe dada anestesia geral.Pouco depois da operação, a mãe de Veles reparou numa certa agitação na clínica e viu equipas médicas a entrar na sala onde o filho se encontrava.Quando chegou ao hospital, a mulher foi informada que o coração de Veles tinha parado de bater, mas que os médicos tinham conseguido reverter o quadro. O menino foi levado para os cuidados intensivos do Hospital St Nicholas, onde acabou por morrer este sábado, 13 de janeiro."Voa, meu menino. Voa", escreveu a mãe no Facebook.Foi aberta uma investigação para apurar se há responsabilidade criminal na morte da criança.