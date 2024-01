Aumento das reformas esgota Segurança Social

O aumento das pensões mais baixas para o valor do salário mínimo, que representa um custo que pode chegar, segundo o Chega, a nove mil milhões de euros, poderia comprometer todos os apoios sociais do sistema de Segurança Social português. É que o aumento colocaria a despesa com pensões e complementos em cerca de 28 mil milhões de euros, o valor de todas as prestações sociais em 2022.Saiba mais no