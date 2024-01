Detidos onze caçadores furtivos em Luanda por abate de animais em extinção

Entre os vários animais abatidos estão bambis, veados, javalis, macacos e tartarugas marinhas.

Pelo menos onze caçadores furtivos foram detidos, em Luanda, por abate de espécies de animais, algumas em vias de extinção, nomeadamente pangolins, tartarugas marinhas, veados, javalis e macacos, anunciou esta terça-feira o Serviço de Investigação Criminal (SIC).

De acordo com o chefe do gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC-Luanda, Fernando Carvalho, os suspeitos faziam o abate clandestino dos referidos animais destinados à comercialização nos municípios da Quiçama, Belas e Kilamba Kiaxi.

Os cidadãos, acusados no crime de agressão ambiental, foram detidos em flagrante delito na posse de animais já abatidos e outros por abater, explicou o oficial do SIC.

Num primeiro momento, o SIC deteve quatro cidadãos nacionais encontrados a abater duas tartarugas marinhas, sendo que duas outras foram ainda resgatadas e devolvidas ao seu habitat.

Os restantes caçadores foram encontrados com a carne dos animais já mortos, nomeadamente 16 bambis (cabras do mato), nove veados, uma cabeça de javali, 15 macacos, dois cambuige (roedor grande), quatro cabeças de veados, dois pangolins e um porco.

Armadilhas remotas e armas de fogo eram os meios utilizados para o abate dos animais.