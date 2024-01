Reformado partilha na Internet imagens com abuso de menores

Foi libertado com termo de identidade e residência.

Um aposentado de 67 anos foi detido pela PJ do Porto por, desde março do ano passado, partilhar na Internet imagens de abuso e exploração sexual de menores. Presente a juiz, foi libertado com termo de identidade e residência.









A investigação, titulada pelo Ministério Público no DIAP de Vila Nova de Gaia, teve início com a sinalização por entidades internacionais. Estas detetaram o carregamento de imagens a partir de acessos registados no nosso país e, mais tarde, apurou-se que foram da responsabilidade do arguido, que acedeu a conteúdos ilegais. Foram-lhe apreendidos vários ficheiros multimédia dessa natureza e uma arma de fogo proibida.

Sem antecedentes criminais, o suspeito foi detido pelos crimes de pornografia de menores e detenção de arma proibida.