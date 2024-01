Braço-direito de Salgado ganhou 22 milhões de euros em prémios do GES

Amílcar Morais Pires, ex-administrador do BES e braço-direito de Ricardo Salgado, assumiu esta segunda-feira em tribunal que recebeu 22 milhões em prémios do GES, entre 2007 e 2013, no estrangeiro, mas que declarou o dinheiro ao Fisco.O advogado José Miguel Júdice, que também foi ouvido como testemunha, garantiu que, “como amigo”, reviu o acordo de Manuel Pinho com o BES.

O MP defende que Pinho foi corrompido por Salgado, para ser o agente infiltrado do BES no Governo, e que o acordo é uma farsa. O ex-ministro terá recebido avenças mensais de 15 mil euros. Nega qualquer pacto corruptivo feito antes de entrar para o Governo, em 2005, e diz que acordo foi assinado em 2004.