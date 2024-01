Júlia Pinheiro e SIC chegam a acordo com concorrente humilhado no 'Ídolos'

Chegaram esta segunda-feira a acordo, no tribunal de Vila Nova de Gaia, os sete arguidos e o "menino das orelhas", no caso em que a SIC e os seus responsáveis são acusados de humilhar o concorrente do programa ‘Ídolos’ em 2015. Júlia Pinheiro, que à data integrava a direção de programas da SIC, Luís Marques, antigo diretor-geral da estação, e Frederico Ferreira de Almeida, CEO da Fremantle Media Portugal, produtora responsável pelo formato, pagaram ao jovem para evitar ir a julgamento, avança o JN.Daniel - que entretanto mudou de género e hoje é Alexa -, então com 16 anos, ficou conhecido como “o menino das orelhas”, depois de o canal ter evidenciado esta característica física durante um episódio de ‘Ídolos’. Era órfão de pai e tinha sido abandonado pela mãe. Foi acolhido pela avó, que o criou num ambiente humilde.

Segundo o JN, uma oficial de justiça informou ao final do dia que Alexa tinha "desistido da queixa e da indemnização".