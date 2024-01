GNR encontra desaparecido na Azambuja através do sinal GPS do telemóvel

Apesar de muito desorientado, encontrava-se bem de saúde.

Um idoso de 82 anos foi encontrado pela GNR ao início da madrugada desta terça-feira, próximo da cadeia de Alcoentre, no concelho da Azambuja.

O homem estava desaparecido de casa no Bombarral desde a manhã desta segunda-feira e a família deu o alerta à GNR.

O Comando de Leiria desta força de segurança de imediato realizou diligências. Os militares conseguiram, através da localização do sinal GPS do telemóvel do idoso, descobrir que o mesmo estava nas imediações da cadeia de Alcoentre.

Um guarda deste estabelecimento prisional confirmou à GNR ter-se cruzado com uma viatura com as caraterísticas das do idoso.

O veículo viria a ser descoberto, enterrado na lama, próximo do IC2.

O idoso terá tido um episódio de demência, conduzindo sem destino cerca de 26 quilómetros até ao local em que foi encontrado. Apesar de muito desorientado, encontrava-se bem de saúde. Foi levado ao Hospital de Vila Franca de Xira.