Terá começado num aquecedor.

Um incêndio deflagrou, esta terça-feira, numa sala de aula da Escola Secundária do Bombarral. Ao que oapurou, terá começado num aquecedor.O alerta foi dado perto das 12h45 e as chamas já foram extintas.No local estiveram os bombeiros do Bombarral, a GNR e uma VMER das Caldas da Rainha, que acabou por ser desmobilizada por não haver feridos.