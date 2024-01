Nove cachorros abandonados no lixo entregues na GNR do Montijo

Animais encontram-se bem de saúde e estão disponíveis para adoção.

Nove cachorros com apenas horas de vida foram entregues por um popular, no domingo à noite, no posto da GNR do Montijo.

Os animais estavam dentro de uma palete, e terão sido abandonados no lixo.

A GNR reteve-os por algum tempo, vindo a entregá-los a uma instituição particular ‘Quinta da Glória-Hotel Canino e Felino’, situada em Pegões, onde ainda se encontram.

Através das redes sociais, os responsáveis pela mesma pedem interessados para adoção dos animais, que se encontram bem de saúde.