"Era a luz das nossas vidas": Menino de cinco anos morre após engolir pionés

a passagem de ar para os pulmões -, mas não conseguiram remover o objeto e Kyle Lewis morreu dois dias depois, a 28 de outubro de 2022.Agora, num inquérito sobre a morte da criança, foi revelado que o pionés obstruiu as vias respiratórias de Kyle, provocando a morte por falta de oxigénio. Segundo o The Sun, a patologista Marta Cohen disse na audiência no Tribunal de Doncaster que o pionés de um centímetro ainda estava no corpo quando foi efetuada a autópsia.

Durante a audiência, os pais falaram sobre Kyle. Descreveram-no como "atrevido e divertido" e "um rapaz adorável". "Era a luz das nossas vidas", disseram.Kyle era um de seis irmãos. Quando o pai, Mark, chegou ao hospital, Kyle começou por reagir e estava suficientemente alerta para falar. Os médicos tentaram reanimá-lo quatro vezes e acabou por ser colocado em suporte de vida. Por fim, os pais decidiram desligar o sistema de suporte de vida, depois de o menino ter sido transferido para a Leeds General Infirmary, por ter sofrido uma grave perda de oxigénio no cérebro.