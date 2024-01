Detidos homens que mataram rival com tiro de caçadeira após desacatos na via pública no Barreiro

Crime remonta a 14 de agosto de 2023.

Dois homens, com idades compreendidas entre os 29 e os 50 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por serem suspeitos do homicídio de um indivíduo com quem se envolveram em desacatos na via pública no Barreiro. Os factos remontam a agosto de 2023.

De acordo com um comunicado da PJ, os suspeitos envolveram-se em confrontos físicos com várias pessoas, entre as quais a vítima de 38 anos, na madrugada de dia 14 de agosto do ano passado.

"Na sequência das agressões sofridas e após se terem munido de uma caçadeira, com o claro intuito de se vingarem, os suspeitos localizaram a vítima e efetuaram dois disparos, atingindo-a mortalmente e fugindo de seguida", lê-se no comunicado.

Os detidos já têm antecedentes criminais, tendo um deles já sido condenado em pena de prisão efetiva. Vão ser presentes a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação.