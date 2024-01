Vitória no Iowa deixa Trump com via para nomeação republicana até março

Para trás ficou, para já, Vivak Ramaswamy que abandonou a corrida eleitoral.

Após o 'caucus' do Iowa, os candidatos republicanos partem agora para dois importantes debates televisivos e as primárias de New Hampshire, Nevada e outras, que poderão dar a corrida a Donald Trump antes da 'Super Terça-feira' em março.

A confortável vitória do ex-Presidente Trump nos 'caucus' do Iowa não trava as aspirações de Ron DeSantis, o governador da Florida, e de Nikki Haley, ex-embaixadora, que ficaram em segundo e terceiro lugar no primeiro embate, respetivamente, e que prometem mais fôlego para as próximas etapas eleitorais dos republicanos.

