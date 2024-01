Homem que manteve filha presa na cave durante 24 anos poderá ser libertado

Advogada de defesa de Josef Fritzl diz que cliente "já não representa perigo" e que deve ir para um lar de idosos.

Josef Fritzl, o homem que manteve a filha em cativeiro durante 24 anos na Áustria, poderá sair em liberdade "por já não representar perigo", defendeu a advogada de defesa, citada pela Sky News.O homem, atualmente com 88 anos, teve sete filhos com a filha Elizabeth durante os anos que a manteve aprisionada na cave de casa. Foi condenado em 2009 a prisão perpétua por sequestro, violação, incesto, escravização e ainda homicídio negligente de um dos filhos. Está detido numa unidade de alta segurança para delinquentes com perturbações mentais na prisão de Stein, no nordeste da Áustria, mas, segundo a lei daquele país, poderá recorrer da sentença este ano.Um relatório médico, divulgado pelos meios locais, revela que o Fritzl sofre de demência. A advogada de defesa diz que o cliente "tem o direito de ser tratado com dignidade humana", o que "só seria possível num lar de idosos e não na prisão".Advogada de defesa disse estar convencida que Fritzl sente "remorsos honestos, genuínos e profundos" pelo que fez à filha.Josef Fritzl abusva sexualmente de Elizabeth desde que ela tinha 11 anos. Em 1984, quando a filha completou os 18 anos, atraiu-a para a cave da casa da família, em Amstetten, e disse a toda a gente que a jovem tinha fugido para se juntar a uma seita.Durante o cativeiro, Elizabeth ficou sujeita a condições desumanas e foi violada diversas vezes pelo pai, de quem acabou por engravidar sete vezes.Os crimes de Josef Fritzl vieram a público quando um dos filhos que teve com Elizabeth ficou gravemente doente e teve que ser levado para o hospital.O caso teve elevada repercussão mediática devido ao tempo de clausura da vítima, bem como por todos os crimes cometidos por Josef Fritzl durante esse período.