"Nunca estou quieta": Conceição tem 100 anos, é benfiquista e ainda conduz

Celebrou esta segunda-feira 100 anos, acompanhada por familiares e amigos. GNR cantou os parabéns.

Com 100 anos e a carta de condução renovada, Conceição Guerra celebrou esta segunda-feira o centenário acompanhada por amigos e familiares, na aldeia da Granja, no concelho de Leiria. Os militares da GNR afetos ao programa ‘Idosos em Segurança’, que a anciã integra desde a sua génese, fizeram questão de marcar presença na festa para lhe cantar os parabéns. O jantar de aniversário foi arroz da terra e do mar (com carne e peixe). Outro dos pratos prediletos de Conceição Guerra é papas de abóbora com sardinha. A centenária, adepta do Benfica, tem dois filhos, seis netos e três bisnetos.









“Fiquei viúva aos 59 anos. Os meus filhos moram perto e tenho os sobrinhos e os vizinhos, que me estimam”, conta a aniversariante. “Enquanto garota, passei mal. Os meus pais eram pobres”, recordou. “Acabei por me tornar na mulher da casa, e tinha de ir a Leiria de bicicleta todas as semanas”, relata.

Conceição Guerra recusa-se a quebrar os seus hábitos, não obstante a idade avançada, e continua a fazer bordados, que distribui por vizinhos e família, e a conduzir o seu carro. “Levanto-me de manhã e vou de carro a Monte Real. Venho para casa, trato da minha vida, bordo, nunca estou quieta”, acrescentou.