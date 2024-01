Kate Moss celebra 50 anos: Recorde uma carreira de sucessos, paixões e escândalos

Supermodelo inglesa reinventou-se após polémicas e é ainda hoje considerada uma das mulheres mais estilosas do mundo.

Croydon, um bairro dos arredores de Londres, e era diferente do padrão de beleza das modelos da geração anterior. Kate Moss tinha um estilo rock & roll e rebelde e conquistou fãs em todo o mundo. Foi descoberta pela agência de modelos Storm Management no aeroporto de Nova Iorque quando tinha 14 anos e pouco tempo depois transformou-se numa supermodelo, sendo uma das figuras públicas mais marcantes da década.

Mark Wahlberg. A partir desse momento, a modelo conquistou as passerelles, as campanhas e os eventos mais importantes da década.



A par com o sucesso da carreira profissional, a supermodelo conquistou também os corações de vários artistas famosos. Entre 1994 e 1997 namorou com o ator Johnny Depp e, mais tarde, com o músico Pete Doherty. Em 2011 casou com o cantou Jamie Hince.



Foi em 2005 que o primeiro escândalo com drogas afetou a carreira de Kate Moss, levando-a a perder contratos com a Burberry, Chanel e H&M. A imprensa britânica publicou fotos da modelo a consumir cocaína junto do namorado Pede Doherty.



Depois de participar numa desintoxicação de uma semana na Turquia, em junho de 2015, Kate acabou por ser escoltada para fora de um voo da easyJet por estar embriagada. Kate acabou por desistir novamente do álcool em 2017.



Kate Moss colaborou com várias marcas para criar os seus próprios produtos. Começou com uma coleção de roupa para a Topshop, em 2007, que esgotou em um dia. Também colaborou com a Longchamp, Rimmel ou até a Messika. Em 2023, a modelo lançou uma marca de bem-estar, a COSMOSS, para fazer concorrência à Goop de Gwyneth Paltrow.



Aos 50 anos, a modelo conta já com mais de 300 capas de revistas feitas e continua a servir de inspiração para vários designers de grandes marcas de moda.

