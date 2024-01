Jornalista agredido em evento universitário com André Ventura

Sindicato dos Jornalistas considerou a agressão "um crime público, cometido à vista de muita gente, que tem de ser investigado e punido exemplarmente".

Um jornalista do Expresso foi agredido, na tarde desta terça-feira, num evento com o líder do Chega, André Ventura, avança o semanário.A conferência, onde Ventura discursou, foi organizada por associações de estudantes da Universidade Católica Portuguesa e, na segunda-feira, foi comunicado que "não seriam permitidas câmaras dentro do auditório (...) segundo indicações da Universidade".Ainda assim, não havia nenhuma indicação de que seria proibida a entrada de jornalistas no evento, acrescenta o Expresso. O jornalista foi autorizado a entrar no auditório por duas jovens que estavam na entrada do edifício.O profissional assistiu aos primeiros dez minutos do discurso de André Ventura. Nesse momento, terá sido abordado por um jovem que lhe disse que não poderia estar ali, relata o Expresso.O jornalista acabaria por identificar-se novamente, depois de várias interpelações, tendo chegado a pedir esclarecimentos aos assessores do Chega."Foi nesse momento que o jornalista foi agredido: dois dos jovens prenderam os seus movimentos, agarrando-o pelos pés e pelos braços, forçando a sua saída do evento", detalha o jornal.Já fora da sala, o jornalista continuou a ser intimidado e, só depois, um dos assessores de André Ventura devolveu o equipamento que tinha ficado dentro do auditório.O Sindicato dos Jornalistas condenou a agressão e considerou-a "um crime público, cometido à vista de muita gente, que tem de ser investigado e punido exemplarmente", segundo comunicado a que o CM teve acesso.