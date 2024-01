Via está cortada nos dois sentidos.

Duas pessoas morreram numa colisão entre dois carros, esta terça-feira à noite, no IC6 em Catraia dos Poços, concelho de Arganil. no Distrito de Coimbra.Ao queconseguiu apurar, as vítimas mortais eram condutoras dos veículos envolvidos no acidente.O alerta foi dado às 20h04.A via está cortada nos dois sentidos.No local estão 16 operacionais dos Bombeiros de Arganil, o INEM e a GNR.