Benfica confirma novo reforço para a lateral esquerda

Defesa chega cedido pelo Manchester United.

O Benfica oficializou já perto do final da noite desta terça-feira a contratação de Álvaro Carreras, lateral-esquerdo que chega proveniente do Manchester United, num empréstimo válido até final da temporada, com opção de compra.



"O meu pé esquerdo é o meu maior tesouro e agora é para o Benfica. Vamos", disse o lateral-esquerdo que chega agora à Luz à procura de estabelecer-se no futebol europeu.