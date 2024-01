PJ detém homem que roubou 214 mil euros em assalto a banco na Madeira

Rasto da viatura foi determinante para chegar ao suspeito.

A PJ identificou e deteve, esta quarta-feira, o homem que assaltou uma dependência da Caixa Geral de Depósitos e levou 214 mil euros, em Câmara de Lobos, na Madeira, na sexta-feira passada.



Inicialmente, a autoridade tinha referido que tinham sido roubados 240 mil euros, mas o valor foi, entretanto, retificado.



O rasto da viatura utilizada no assalto foi determinante para chegar ao criminoso. Encontrava-se estacionada junto à residência deste em Câmara de Lobos, segundo apurou a PJ com a colaboração da PSP.



Na madrugada desta quarta-feira, inspetores da PJ intercetaram o suspeito e apreenderam grande parte do dinheiro roubado (208 mil euros) e outros elementos de prova.



Ao que o CM apurou, o dinheiro estava escondido em vários compartimentos da casa do suspeito.



O detido vai ser presente às autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação.