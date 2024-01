Bolsonaro descreve-se como uma pessoa "horrível" mas diz que Lula da Silva é "ainda pior"

Bolsonaro destacou entre os apoiantes algumas razões pelas quais o atual governo de Lula é pior do que o dele.

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que, além das diferenças ideológicas e de estilo, odeia o atual chefe de Estado, Lula da Silva, fez um comentário curioso sobre o que pensa do seu sucessor, afirmando que se ele próprio pode ser uma pessoa horrível, o atual governante é ainda pior. A definição foi feita a apoiantes na cidade turística praiana de Angra dos Reis, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, onde Bolsonaro tem uma casa de praia e está a passar férias.

"Pessoal, não dá para comparar. Eu posso ser um cara horrível, mas o outro cara é péssimo", disse Jair Bolsonaro, arrancando risos dos circunstantes e depois passando a pormenorizar algumas razões pelas quais o atual governo, na sua opinião, é pior do que o dele.

O antigo governante evocou a estimativa feita pelo respeitado Instituto de Pesquisas Económicas Aplicadas, IPEA, segundo o qual o governo de Lula da Silva terminou o ano de 2023, primeiro ano do novo mandato presidencial do veterano político, com um défice primário de 44,1 mil milhões de euros, quando a promessa de campanha do novo governante era equilibrar as contas públicas. E avançou também, neste caso sem citar dados ou fontes concretas, que a produção agrícola de 2024 vai ter uma forte queda após anos sucessivos de recordes, segundo ele porque Lula mudou a política armamentista que permitia aos homens do campo defender-se e defender as suas propriedades.

"Um rombo (défice) desse tamanho, e quem vai pagar a conta são vocês. No meu governo, a violência no campo diminuiu devido à minha política de armas para o pessoal de bem, mas ele acabou com isso", declarou Jair Bolsonaro, aludindo a medidas tomadas em 2023 por Lula da Silva para restringir o acesso de cidadãos comuns a armas, principalmente às de mais grosso calibre, cuja flexibilização foi uma das bandeiras do governo anterior.