Messi ignora prémio de melhor do mundo

Argentino em silêncio após oitavo troféu. Cerimónia dos prémios da FIFA muito criticada.

Lionel Messi foi eleito pela oitava vez Melhor Jogador do Mundo. Mas desta vez ignorou por completo o prémio atribuído pela FIFA, contribuindo ainda mais para a desvalorização crescente da gala ‘The Best’.









Até ao final de terça-feira, o jogador argentino não tinha publicado nas redes sociais (ou noutras plataformas de comunicação) qualquer agradecimento público por mais um troféu individual. Apenas a mulher do jogador de 36 anos, Antonela Roccuzzo, fez uma alusão a dar conta de mais um troféu. A indiferença de Messi ficou bem patente na cerimónia do ‘The Best’, em Londres, na segunda-feira. Não compareceu no evento (assim como os outros dois nomeados, Haaland e Mbappé). Também não fez qualquer vídeo de agradecimento, habitual nestas cerimónias quando os vencedores não marcam presença.

O jornalista Guillem Balague, autor da biografia oficial do craque, disse que Messi está na pré-época com o Inter Miami e não quis perder “três ou quatro dias” da concentração para se deslocar a Londres. A cerimónia do ‘The Best’ foi amplamente criticada (e até ironizada) pela imprensa internacional, que não entende a atribuição do prémio a Messi.