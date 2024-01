Parlamento Europeu pede aplicação de artigo para impedir Hungria de "chantagear" União Europeia

Para os eurodeputados, a Hungria está na raiz de todos os problemas e deve ser aplicado o artigo do Tratado da UE que prevê sanções se um país tiver violado os princípios do Estado de Direito.

Os eurodeputados exigiram esta quarta-feira à Comissão Europeia respostas sobre as violações do Estado de direito por parte da Hungria e criticaram o que consideram a incapacidade do Conselho Europeu de fazer frente a um país que está remar em sentido contrário.

O debate com a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, incluía a estabilização do apoio à Ucrânia, a revisão do quadro financeiro plurianual e a competitividade da União Europeia (UE).

Mas para os eurodeputados, a Hungria está na raiz de todos os problemas e deve ser aplicado o artigo do Tratado da UE que prevê sanções se um país tiver violado os princípios do Estado de Direito.

Para o presidente do Partido Popular Europeu (PPE, a família política de PSD e CDS-PP), Manfred Weber, o Conselho Europeu de dezembro "falhou quando a questão era sobre o dinheiro" e foi incapaz de decidir sobre a "questão com Viktor Orbán e a Hungria".

"Para nós, enquanto Parlamento Europeu, foi um sucesso a introdução de um mecanismo para reforçar o cumprimento do Estado de direito [...], queremos uma resposta sobre o Artigo 7.º. Por favor, respondam à exigência do parlamento", apelou o eurodeputado alemão.

Introduzido no Tratado da União Europeia em 1997, o Artigo 7.º tem como propósito a aplicação de sanções, na eventualidade de se comprovar que um Estado-membro violou o Estado de direito e falhou em corrigir essa debilidade.

Pelos Sociais & Democratas (S&D, grupo político do PS), o português Pedro Marques advogou que a Comissão e o Conselho têm de "demonstrar força" para ultrapassar o "bloqueio húngaro" no quadro financeiro plurianual e, consequentemente, o apoio à Ucrânia.

"Os europeus estão a sofrer e os populistas estão a esfregar as mãos, sabem que vão crescer com o descontentamento, transformando sofrimento em ódio [...], não podemos fazer mais, como ajudar a Ucrânia, como disse, presidente [von der Leyen], com menos. Vamos lutar enquanto Parlamento!", acrescentou Pedro Marques.

O eurodeputado socialista considerou que a UE está a "ceder à chantagem de Orbán".

Na mesma linha, Terry Reintke, copresidente dos Verdes, questionou-se sobre a "imagem da União Europeia para os de fora".

"Estivemos juntos durante períodos difíceis [...], devíamos já ser, atualmente, considerados um dos principais atores no mundo. Mas não somos, julgam-nos desunidos e, por muito, muito fracos. E isso ocorre especificamente por causa de uma pessoa. Um homem a quem permitimos fazer o que quiser, que deixámos chantagear e ridicularizar a UE: Viktor Orbán. Ele ataca minorias, desmantela a liberdade de imprensa, a independência do sistema judicial, enfraquece a UE. Atualmente não é só a Ucrânia que olha, é também a China, os Estados Unidos. E tudo para ele poder fazer o que a Rússia quer e encher os seus bolsos. E os Estados-membros deixam que aconteça", criticou a eurodeputada.

"Isto é uma piada", julgou.

Praticamente em todo o espetro político se teceram críticas ao que o Parlamento Europeu considera quase unanimemente a cedência à chantagem de Viktor Orbán, crítico desde fevereiro de 2022 do apoio prestado pela UE à Ucrânia e que nos últimos meses subiu o tom das críticas, chegando a dizer que a Ucrânia ia perder a guerra e que a estratégia encetada pela UE falhou.

Orbán foi também o único líder europeu a encontrar-se com o Presidente russo, Vladimir Putin, desde o início da invasão em larga escala à Ucrânia.

Os eurodeputados querem que a Comissão delibere sobre a implementação do Artigo 7.º que pode retirar o poder de voto da Hungria em caso de violação do Estado de direito. Na ótica dos parlamentares há mais do que provas dadas por Budapeste de desrespeito pelo Estado de direito, pelo que exortaram a Comissão e o Conselho e avançarem com esta medida restritiva.