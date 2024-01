Itália, França e Alemanha propõem alargar missão europeia para proteger navios no Mar Vermelho

"A hipótese é alargar a atual missão de proteção do comércio no Estreito de Ormuz", disse o chefe da diplomacia italiana.

A Itália está a finalizar, com a França e a Alemanha, uma proposta de uma missão europeia para proteger a navegação do Mar Vermelho dos ataques dos rebeldes xiitas iemenitas Huthis, disse, esta quarta-feira, o chefe da diplomacia italiana.

"Estamos a trabalhar para que, paralelamente à operação Atalanta, possa haver uma missão militar europeia no Mar Vermelho", disse Antonio Tajani, numa conferência de imprensa sobre a presidência italiana do G7 (as sete maiores economias mundiais, mais a União Europeia), em Roma.

"A hipótese é alargar a atual missão de proteção do comércio no Estreito de Ormuz", acrescentou o também vice-primeiro-ministro, referindo-se à operação Agenor, no Golfo, uma operação de vigilância conjunta, liderada pela França e composta por mais oito países, incluindo Portugal.