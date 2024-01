Ricardo Salgado e Manuel Fernando acusados de fraude fiscal qualificada

Cofres do estado ficaram prejudicados em cerca de 5.5 milhões de euros.

No âmbito do processo "Universo Espírito Santo", o Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal acusou os arguidos Ricardo Salgado e Manuel Fernando Espírito Santo pela prática de crimes de fraude fiscal qualificada.



Segundo nota publicada no site do MP, Ricardo Salgo foi novamente acusado, desta vez, de dois crimes de fraude fiscal qualificada, um dos quais em coautoria com Manuel Fernando.

Factos da acusação prendem-se com a não declaração de honorários, através de entidades não residentes pertencentes ao Grupo Espírito Santo, ou seja, com recurso ao que ficou conhecido por saco azul do GES.

A ação dos arguidos prejudicou os cofres do Estado em cerca de 5,5 milhões de euros.