Atriz de 'La Casa de Papel' perde patrocínios por defender libertação de presos da ETA

Itziar Ituño, atriz da série 'La Casa de Papel', perdeu o patrocínio da concessionária BMW Lurauto, após participar num protesto em defesa da libertação dos presos da ETA.A intérprete dos papéis da inspetora Raquel Murillo e de Lisboa assume-se como ativista política e contesta a aplicação de regras prisionais excecionais aos reclusos. A medida em questão impede os presos da antiga organização terrorista de cumprir pena fora do País Basco.

No sábado, em Bilbao, Itziar Ituño participou num protesto convocado por um movimento de cidadãos, com o apoio dos partidos EH Bildu, Elkarrekin Podemos, Junts, ERC, CUP e BNG, das entidades independentistas catalãs ANC e Ómnium e dos sindicatos nacionalistas de Euskadi.Através de um comunicado divulgado na rede social X, a BMW Lurauto justificou o fim da colaboração com a atriz com o facto de a concessionária não estar vinculada a "nenhuma ideologia política".Fundada em 1959 como um grupo de promoção da cultura basca, a ETA evoluiu no final da década de 1960 para uma organização paramilitar separatista, lutando pela independência da região histórica do País Basco e assumindo uma ideologia marxista-leninista revolucionária."Lamentamos que se tenha associado a imagem da BMW Lurauto a qualquer tipo de conteúdo ideológico", escreveu a concessionária na segunda-feira .A ETA anunciou o fim das "operações militares" em 2010, mas só em 2017 declarou o desarmamento "total" do grupo. Em 53 anos de funcionamento fizeram mais de 850 mortos.