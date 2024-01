Presidente argentino avisa que Ocidente "está em perigo" por causa de "socialismo"

"Os principais líderes do mundo ocidental abandonaram a ideia de liberdade, em prol de diferentes versões daquilo a que chamamos coletivismo", afirma Milei.

O Presidente argentino, Javier Milei, alertou esta quarta-feira, no Fórum Económico Mundial em Davos, que "o mundo ocidental está em perigo" devido a ideias "que conduzem inexoravelmente ao socialismo e, portanto, à pobreza".

"Os principais líderes do mundo ocidental infelizmente abandonaram, nos últimos anos, a ideia de liberdade, em prol de diferentes versões daquilo a que chamamos coletivismo", afirmou Milei.

"As experiências coletivistas nunca são a solução para os problemas", advertiu o Presidente argentino, na sua intervenção em Davos, Suíça, após uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, David Cameron.

Javier Milei efetua a sua primeira viagem internacional desde que se tornou chefe de Estado da Argentina, a 10 de dezembro, após deslocações dentro do país a Bahía Blanca (na província de Buenos Aires), por causa do temporal que atingiu a zona em meados de dezembro e, recentemente, à Antártida, para apresentar um projeto ambiental.