Procurador que investigava ataque a televisão no Equador assassinado

O procurador César Suárez, que se dedicava à perseguição do crime organizado na província de Guayas, no Equador, uma das zonas mais violentas do país e palco de um ataque em direto a uma estação de televisão na semana passada, foi assassinado, informou o procurador-geral, citado pela Reuters.Recorde-se que Imagens de televisão em direto mostraram pessoas encapuzadas a invadir a estação de televisão equatoriana TC, em Guayaquil, obrigando os funcionários a deitarem-se no chão, enquanto se ouviam tiros e gritos.O Equador sofreu recentemente uma explosão de violência, incluindo a tomada de reféns de mais de 200 funcionários prisionais, explosões em várias cidades e o rapto de agentes da polícia.O Presidente Daniel Noboa declarou um estado de emergência de 60 dias, incluindo um recolher obrigatório noturno.