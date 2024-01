Detido homem suspeito de matar à facada mulher de 76 anos e Fábio Veríssimo no Seixal

Agressor tem 24 anos.

A idosa recusou entregar a mala ao homem e foi assassinada a sangue frio. Foi atingida com cinco golpes de faca e acabou por morrer ainda na ambulância na qual estava a receber assistência.

, de 20 anos. Foi morto à facada na noite de 26 de dezembro, numa rua a 500 metros do local onde a idosa foi assassinada.



A descrição do homicida coincidia em ambos os crimes.

O homem, de 24 anos, suspeito de matar Ilda Rodrigues de 76 com cinco facadas na manhã desta terça-feira, na Avenida da Liberdade, Amora, concelho do Seixal foi detido, esta quarta-feira, pela Polícia Judiciária de Setúbal.O homem é também suspeito de ter matado Fábio Veríssimo

O detido poderá ser presente esta quinta-feira no tribunal do Seixal para conhecer as medidas de coação.

Foram apreendidas facas que serão sujeitas a perícias a fim de perceber se foram usadas nos homicídios.