Bebé de 3 meses atingida com portão na cabeça em conflito entre pais em Castanheira do Ribatejo

Criança foi transportada ao hospital e os pais identificados.

A GNR de Castanheira do Ribatejo identificou na quarta-feira um casal por violência doméstica. A filha do casal, de três meses, sofreu ferimentos quando os pais discutiam. Um portão abriu-se e bateu na cabeça da criança que foi transportada para o hospital.



À chegada da patrulha, o casal, que se agredia mutuamente, apresentava ferimentos sendo que na mulher eram mais visíveis. Na residência estavam três menores, a menina de três meses, e dois rapazes, um dos quais com dois anos.





tem a informação de que o casal já tem antecedentes de violência doméstica. A situação foi comunicada ao Ministério Público de Vila Franca de Xira e nenhum dos intervenientes foi detido.