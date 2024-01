Um ferido em despiste na A21 na Malveira

Vítima transportada para o Hospital de Santa Maria.

Uma pessoa ficou ferida no seguimento de um despiste de um veículo ligeiro na A21, no sentido Ericeira-Lisboa, na zona da Malveira, esta quinta-feira.A vítima sofreu ferimentos considerados ligeiros e foi transportada para o Hospital de Santa Maria. A circulação encontra-se normalizada.O alerta foi dado pelas 7h29. No local estiveram 10 operacionais dos bombeiros de Mafra, apoiados por três viaturas. A GNR e as Estruturas das Estradas de Portugal foram também acionadas.