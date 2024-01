Cadáver encontrado em praia de Sintra

Corpo pertencente a um homem foi localizado na base de uma arriba com mais de 60 metros de altura.

O cadáver de um homem foi encontrado, na manhã desta quinta-feira, na Praia do Giribeto, a norte do Magoito, concelho de Sintra, desconhecendo-se as circunstâncias da morte, confirmou ao CM o comandante Marques Coelho, capitão do Porto de Cascais.

O alerta foi dado pelas 10h15 e, para o local, foram encaminhados meios da Polícia Marítima e dos bombeiros de Sintra, "que vão tentar resgatar o corpo pela vertical" para o cimo de uma arriba com mais de 60 metros de altura. A Praia do Giribeto é um pequeno areal, de acesso extremamente difícil, na base da arriba.

Caso isso não seja possível, "tentaremos retirar o corpo pelo mar, que, no entanto, está muito agreste", estando de prevenção meios da estação salva-vidas de Cascais, do Instituto de Socorros a Náufragos, adiantou o comandante Marques Coelho.

As autoridades ainda não chegaram junto ao corpo, desconhecendo-se qualquer dado sobre o mesmo, excetuando tratar-se de um homem.