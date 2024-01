Bombeiros retiram cadáver com quase 200 quilos de prédio em Almada

Operação meticulosa contou com o apoio de uma grua dos bombeiros da Trafaria.

Os bombeiros de Almada foram chamados para uma situação de emergência médica na praceta Dom José de Mascarenhas, em Almada, na manhã desta quinta-feira. A vítima, um homem com cerca de 200 quilos, morreu no interior da residência.



Por volta das 11h25, os bombeiros iniciaram uma operação meticulosa, com o apoio da grua dos bombeiros da Trafaria, para proceder à remoção do cadáver do terceiro andar do prédio.