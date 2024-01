Mãe de menino que morreu à fome diz não conseguir parar de pensar no filho a procurar por comida em casa

Bronson Battersby perdeu a vida depois do pai ter sofrido um ataque cardíaco fatal. A criança não conseguia chegar ao armário com comida.

Bronson Battersby, de dois anos,



O menino estava a ser acompanhado pelos serviços sociais, que se deslocaram ao local no dia 2 de janeiro. No entanto, ninguém lhes abriu a porta.



A mulher contou ao jornal The Sun que a última vez que viu a criança foi antes do Natal e que está de coração partido com a tragédia.



A polícia foi contactada, mas só passado cinco dias é que conseguiu entrar na habitação. As duas mortes estão a ser investigadas.

Sarah Piesse, a mãe do menino de dois anos que morreu à fome após o pai ter sofrido um ataque cardíaco fatal, revelou estar assombrada com a visão do filho a procurar desesperadamente por comida em casa.foi encontrado morto, dia 9 de janeiro, encostado ao pai, que morreu de ataque cardíaco, em Skegness, Lincolnshire, no Reino Unido. Os dois terão sido vistos pela última vez duas semanas antes de os corpos serem encontrados.Os doces tinham sido removidos de locais a que o menino tivesse acesso para este não os comer com frequência. A mãe disse que não conseguia parar de pensar na ideia do filho a tentar esticar-se para chegar à comida e não conseguir.