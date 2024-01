Familiares de Mónica Silva envolvem-se em confrontos com mãe de Fernando Valente dentro de florista

Alguns dos intervenientes no desacato foram identificados pela GNR.

Os familiares de Mónica Silva, grávida desaparecida na Murtosa, entraram em confrontos com a mãe do principal suspeito do desaparecimento e homicídio da mulher.Ao que oapurou, os familiares da desaparecida dirigiram-se à florista da família Valente depois de receberem a notícia de que um corpo de uma mulher tinha sido encontrado num poço em Ovar.A GNR foi acionada ao local e alguns dos intervenientes no desacato foram identificados.