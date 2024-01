"O nome fica para trás, porque a essência da pessoa é a mesma": Neta de Carlos Cruz fala sobre a mudança de sexo

revelado que a neta de Carlos Cruz ia mudar de género, a jovem decidiu quebrar o silêncio. A decisão da adolescente tinha sido anunciada pela própria mãe, a ex-modelo Marta Cruz, através do Instagram, que fez questão de explicar que estava a acompanhar de perto todo o processo.Yasmin passou agora a chamar-se Noah e falou sobre tudo, pela primeira vez, nas redes sociais. O jovem começa por dizer que até agora apenas agradeceu e que fez tudo de forma acompanhada e ponderada.

"Faz um pouco mais de 2 meses que a notícia veio a público e até agora apenas agradeci. Hoje tomei a decisão de vir vos falar "olhos nos olhos", pois cada pessoa tem um processo de transição e de auto aceitação diferente e quero deixar claro,que aqui, falo do MEU processo e que pode vir a ser parecido ao de muitas pessoas, como pode ser completamente diferente. Há 2 anos que venho sendo acompanhado por um psicólogo e um psiquiatra, e neste processo preferi esperar chegar aos 18 anos para começar a transição física com uma responsabilidade emocional e mental diferente, lidar com tudo com a maturidade necessária e arrumar todas as "gavetas" na minha vida pessoal que estavam ainda por fechar", revelou.O jovem disse ainda que "o nome fica para trás, porque a essência da pessoa é a mesma" e que a reflexão além de ser um agradecimento é também uma "re"apresentação.