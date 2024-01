Trabalhadores do JN e O Jogo vão suspender contratos de trabalho por falta de pagamento de salários

"Não pagam porque não querem", disse a redação do jornal desportivo em comunicado.

Os plenários dos trabalhadores do Jornal de Notícias e do desportivo O Jogo resolveram ativar a suspensão de contratos de trabalho, por falta de pagamento de salários, segundo dois comunicados divulgados esta quinta-feira.

"Não podemos deixar de notar a coincidência de os dias de plenário do jornal O Jogo e Jornal de Notícias serem sempre marcados por comunicados da Comissão Executiva (CE)", lamentaram, indicando que "desta feita, a nota foi apenas assinada por José Paulo Fafe", mas surgiu antes na comunicação social, "apesar dos sucessivos pedidos de esclarecimento levados a cabo pelos representantes dos trabalhadores".

O presidente do Global Media Group (GMG) disse esta quinta-feira, em comunicado, que o World Opportunity Fund (WOF) transmitiu a sua indisponibilidade em transferir dinheiro para pagar os salários em atraso até uma decisão da ERC e à retirada de um "alegado procedimento cautelar " anunciado por Marco Galinha.

"O comunicado de José Paulo Fafe deixa clara uma ideia repulsiva: não pagam porque não querem", disse a redação do jornal O Jogo.

"Não cedemos a chantagens, pressões e táticas terroristas da CE ou de José Paulo Fafe, que fazem dos trabalhadores autênticos reféns e armas de arremesso", lamentaram, indicando que "se a CE não é capaz de solucionar os problemas, que assuma isso e aja em conformidade" lembrando que "há propostas e vias de saída em cima da mesa para todos os títulos".

"A situação exige em toda a linha a abertura para uma negociação", destacaram.

A redação do Jornal de Notícias, por sua vez, repudiou "mais um ato de terrorismo da Comissão Executiva do Global Media Group" enquanto "decorria a reunião de trabalhadores".

Assegurou ainda que "defenderá inequivocamente -- e até às últimas consequências -- o Jornal de Notícias e os seus trabalhadores, tendo sempre em vista o superior interesse dos leitores, do jornalismo e da democracia".

Por tudo isto, as duas redações decidiram "ativar a suspensão dos contratos de trabalho por falta de pagamento dos salários".

Os sindicatos dos Jornalistas (SJ) e dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (SITE-Norte) apresentaram esta quarta-feira denúncia na ACT devido à falta de pagamento dos salários no Global Media Group (GMG).

Num comunicado, as estruturas sindicais disseram que foi apresentada denúncia na Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) "pela falta de pagamento dos salários de dezembro aos trabalhadores da Global Notícias", empresa do grupo GMG que detém o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias e o desportivo O Jogo.

Por sua vez, o Nobias European Studios, grupo de criação de conteúdos, incluindo de produção de vídeos, propôs um investimento de 10 milhões de euros no Global Media Group (GMG) para ficar com 51% da empresa, segundo um comunicado divulgado.