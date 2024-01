Carla Castro sai da Iniciativa Liberal no final do mandato

"Considero que esta é a altura certa, antes do início da campanha eleitoral e com as listas fechadas, evitando distorções ou distracções mediáticas" afirmou a deputada.

Carla Castro, deputada da Iniciativa Liberal vai sair do partido no final do mandato, avança, esta quinta-feira, o jornal Público."Cumprirei até ao fim o mandato para o qual fui eleita, que servi com honra e gosto. Após essa data, fecha-se um ciclo da minha vida e sairei também de membro da Iniciativa Liberal", revelou Carla Castro.A decisão surge por estar desiludida com o rumo da Iniciativa Liberal."Considero que esta é a altura certa, antes do início da campanha eleitoral e com as listas fechadas, evitando distorções ou distrações mediáticas", acrescentou a deputada.