Papa amnistiou mais de mil profissionais da PSP e GNR

A amnistia decretada a propósito da visita do Papa Francisco a Portugal, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude 2023, abrangeu mais de mil profissionais das forças de segurança, incluindo PSP e GNR.A PSP contabiliza 10 penas de repreensão, 95 de multa e 43 suspensões. Entre o efetivo da GNR, 285 militares beneficiaram da amnistia. A maioria viu anuladas penas de suspensão até 30 dias. Já a PJ não prestou esclarecimentos sobre o tema.Enquanto ao nível criminal a amnistia só se aplicou a infratores até aos 30 anos, ao nível disciplinar os deputados da Assembleia da República não estabeleceram nenhum limite.A maior parte dos casos diz respeito a infrações menores, passíveis de multa ou repreensão, como o desrespeito de normas de serviço ou acidente rodoviários em serviço, de acordo com os sindicatos do setor.