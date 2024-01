Adolescentes norte-coreanos condenados a 12 anos de trabalhos forçados por assistirem a novelas sul-coreanas

Vídeo raro da Coreia do Norte mostra o momento em que foram julgados.

Um vídeo raro sobre a Coreia do Norte mostra dois jovens estudantes norte-coreanos de 16 anos a serem condenados a uma pena de 12 anos de trabalhos forçados por assistirem e distribuírem novelas e filmes produzidos na Coreia do Sul.

Segundo a agência Reuters, que divulgou o vídeo apesar de garantir que não o consegue verificar de forma independente, os dois estudantes estão num julgamento em frente a centenas de colegas.

De acordo com a Reuters, na narração do vídeo é dito que os estudantes estão a ser julgados por assistirem e distribuírem dezenas de filmes, telenovelas e vídeos de música do "regime fantoche" da Coreia do Sul. No vídeo também são criticadas as mulheres norte-coreanas que adotaram modas e "roupas estrangeiras", como os cabelos pintados, calções, calças justas e chinelos. Modas que, segundo o vídeo, são influenciadas pela propaganda sul-coreana e pelos países capitalistas do Ocidente.

De acordo com o Instituto do Desenvolvimento Sul e Norte (SAND), o vídeo tem como título "Vamos intensificar os esforços para erradicar todas as formas e fenómenos reacionários e não socialistas" e foi criado com um propósito educacional.