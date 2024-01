'Nostradamus grego' prevê Terceira Guerra Mundial desencadeada pelo conflito no Médio Oriente

Profeta antecipa participação da Rússia na guerra.

Nostradamus continua a ser o astrólogo mais famoso do mundo, quase 500 anos após a morte. Os poemas que escreveu em 1555, no livro 'Les Propheties' (tradução: As profecias), anteciparam alguns dos acontecimentos mais marcantes da História, como o desastre nuclear de Hiroshima e Nagasaki, o ataque de 11 de setembro, a ascensão de Adolf Hitler, o assassinato de John F. Kennedy e, mais recentemente, o surgimento da Covid-19.

São Paísio,

"A Palestina tornar-se-á num campo de batalha e o Mar Morto num túmulo.

Esta será a primeira parte, mas haverá uma segunda parte", afirmou.





São Paísio

"O Médio Oriente tornar-se-á um campo de guerras, nas quais os russos também participarão.

Uma grande guerra irá estourar entre os russos e os europeus em Istambul [Turquia] e muito sangue será derramado", disse o profeta.



Nascido em 1924, na Capadócia, Turquia, São Paísio fugiu para a Grécia com a família após o intercâmbio populacional entre os dois países registado nessa década. A Igreja Ortodoxa proclamou-o santo em 2015. Uma vez por ano, milhares de crentes aglomeram-se em redor do túmulo de São Paísio .



Outras profecias incluem a dissolução da União Europeia por ação dos Estados Unidos (EUA) e do Reino Unido. "Eles trabalham em conjunto", afirmou.



Para 2024, Craig Hamilton-Parker, um vidente inspirado no Nostradamus real e apelidado de 'novo Nostradamus', prevê a morte do presidente russo Vladimir Putin, o regresso de Donald Trump à presidência dos EUA e a gravidez da cantora norte-americana Taylor Swift.









