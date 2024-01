Vítima terá sofrido uma fratura no queixo.

O cadáver encontrado dentro de um poço em Ovar na quinta-feira apresenta marcas de agressões no rosto.Ao que oapurou, a vítima terá sofrido uma fratura no queixo.O corpo de uma mulher foi encontrado por um popular dentro de um poço isolado em Ovar. Estava de bruços, vestido de macacão e tinha malas com pedras amarradas, para não boiar. Ainda assim, veio à tona.