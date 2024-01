Prisão preventiva para homem que sequestrou funcionários e roubou 214 mil euros num assalto a banco na Madeira

Polícia Judiciária conseguiu recuperar 208 mil euros.

O homem de 42 anos que no dia 12 deste mês assaltou um banco em Câmara de Lobos, sequestrando quatro funcionários por uma hora e levando 214 mil euros do cofre, ficou esta sexta-feira em prisão preventiva por ordem de um juiz do Tribunal do Funchal.



O assaltante foi detido pela PJ, na quarta-feira, que recuperou 208 mil euros.





videovigilância de vários negócios, pelos quais passou até chegar ao carro, que o denunciaram. Depois de sair do banco, teve de se destapar e, apesar de disfarçar com um chapéu de chuva, a cara foi filmada.

Durante a fuga, foram as câmaras de