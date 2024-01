Passageira detida no aeroporto do Porto com 14 kg de cocaína dissimulada na mala

Estupefaciente apreendido foi entregue à Polícia Judiciária.

Uma passageira oriunda do Brasil foi detida no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, na posse de 14,200 quilogramas de cocaína, que transportava, dissimulada, na mala de viagem, revelou esta sexta-feira em comunicado a Autoridade Tributária e Aduaneira.

De acordo com a legislação em vigor, a passageira que transportava a cocaína "foi detida e o estupefaciente apreendido pela AT foi entregue à Polícia Judiciária na sua qualidade de órgão de polícia competente para a investigação criminal do tráfico de estupefacientes", acrescenta a nota de imprensa.

Na comunicação, a autoridade detalha que a deteção dos estupefacientes foi levada a cabo pelos funcionários aduaneiros, "através de técnicas de inspeção e controlo desenvolvidas pela AT, no sentido de reforçar as capacidades para cumprir a sua missão no que respeita ao combate à prática de atos ilícitos, à proteção da sociedade e da saúde pública".

Face à necessidade de supervisionar a cadeia de abastecimento, prossegue o comunicado, os serviços aduaneiros recorrem à gestão do risco para levar a cabo controlos eficazes e eficientes, evitar uma perturbação injustificada dos viajantes legítimos e utilizar os recursos de forma eficiente.